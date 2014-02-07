更新版 1-台湾货币市场：短率贴近低位，通货回笼速度加快略增银行资金去化压力

* 短率贴近低位

* 旬初市场资金偏松

* 通货回笼速度加快

* 短票利率续靠向区间低位 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周五贴近低位。银行资金调度人士认为，旬初市场资金偏向宽松，且随着通货回笼速度加快，银行间资金去化压力随之提高，增添银行间负数操作的难度，下周短率料将续处区间低位。

他们并表示，新春开市后连续两个交易日通货回笼合计634亿台币，银行端资金水位陆续回升，并有外资保管行一早就预告多钱，推估近日部分外资卖超台股资金仍留在帐上，而年后出口商抛汇卖压资金亦留在银行体系，令银行间资金水位略向上推升。

“每年都是一样的戏码，通货回笼资金就是会多。”一位大型金融机构资金调度主管说。

展望下周，资调人士认为，下周市场资金宽松因子包括元宵节(14日)前通货仍将陆续回笼，以及下周央行存单到期量高达1.6兆台币，然下周较大紧缩因子仅有周五将交割五年期公债预定400亿台币，下周市场资金情势料将较本周更为宽松，短率可望徘徊既有区间低位水准。

市场资调人士指出，由于年节资金陆续回到银行体系，银行间排队等待央行冲销当日隔夜拆款过剩资金的人龙略有增加，不过央行冲销银行间当日隔拆过剩资金的态度并不积极，而下周央行存单到期金额偏高，后续关注央行冲销态度。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周四通货回笼约446.09亿台币，连续两日通货回笼已达634.36亿元，累计发行数稍降至1.91兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，上日价位区间在0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，同于上日成交区间。

**短票利率靠向低位**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周五发票量虽稍多于本周平日，但仍明显低于例行性周五的发票量，而随着通货陆续回笼，大型行库也加入询价买短票的行列，加以民间法人客户端资金回流，令短票成交利率续靠向区间低位。

“钱快淹出来，民间客户回流的钱太多。”票券商交易员说。

展望下周，大型票券商资调人士指出，若下周资金过于宽松，主要交投将靠向区间低位，跟民间客户的短天期短票利率已破0.60%，不过有大型行库透露，因应年前客户端资金缺口，年后资金虽陆续回笼但仍偏紧，预期下周短票利率仍将持在既有区间低位。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，交投持续靠向0.60%。另有大型银行提及微幅超过30天期短票成交利率在0.62%。

台湾央行今日共发行5,931.8亿台币存单，相较存单到期金额5,876.05亿台币，存单发行余额增55.75亿。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,857亿台币，落点分别为周一6,154亿、周二4,196.5亿、周三1,674.5亿、周四3,937亿、周五895亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负486亿台币，至周日累计超额准备为负395亿、加计前期1%的超额准备为3,043亿台币。

**RP利率向区间低位靠拢**

债券市场附买回(RP)利率周五稳中渐往区间低位靠拢。年后资金回流的速度逐步加快，来自投信、寿险、银行及个人户的资金去化需求今日同步浮现，但RP市场券源供给有限，难以去化大额资金，繁忙电话询券过程中新承作交易仍少之又少。

市场交易人士指出，今日不仅投信年后申购款增加快速，平日较少在RP市场活跃的银行，因年后回流资金扩增不少，今日也加入市场询券的战局，令区间低位利率的成交增加，宽松的资金水位料一路延续至下周。

〞下周一定有人将利率往下测试，但能不能成功就打上问号。〞一位证券商交易员说。

另位票券商交易员指出，前两日投信及寿险仍十分抗距低位利率，但今日钱多券少益发严重，已感受到客户端渐能接受低位利率，不必多花唇舌说服，态度转为乾脆，成交顺畅。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，30天公司债RP利率主要交投在0.66%-0.67%，0.66%成交增多。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%，利率有微幅下滑压力。极短天期利率则低见0.46-0.48%。

2月公司债发行屈指可数，目前暂有中国输出银行12日将发行20亿台币金融债、爱地雅 13日及14日共发行3亿台币可转换公司债及统一 18日发行36亿台币公司债。