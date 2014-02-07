欧元债市：德国法院将ECB买债争议提交欧洲法院，德债期货上涨

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。
不过德国法院在声明中称，法院“也考虑到，若严格解读OMT决议”，有可能合乎法律。
德债期货 上涨69个跳动点至144.02，随后回落至143.72。德国10年期公债收益率 跌3个基点至1.67%，表现优于其他欧元区债券。
西班牙和意大利公债收益率从稍早的低点反弹，西班牙10年期公债收益率 仍距八年低位3.607%不远。
一交易员称，“这看起来像是对媒体关于OMT报导的立刻反应，但是反应过度。”
“人们可能会认为欧洲法院的解读会更为宽泛，且可能更有利于欧元。而德国法院向欧洲法院递交诉讼的事实，也可能最终不那么利空OMT计划。”(完)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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