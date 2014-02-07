欧元债市：德国法院将ECB买债争议提交欧洲法院，德债期货上涨

德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。

不过德国法院在声明中称，法院“也考虑到，若严格解读OMT决议”，有可能合乎法律。

德债期货 上涨69个跳动点至144.02，随后回落至143.72。德国10年期公债收益率 跌3个基点至1.67%，表现优于其他欧元区债券。

西班牙和意大利公债收益率从稍早的低点反弹，西班牙10年期公债收益率 仍距八年低位3.607%不远。

一交易员称，“这看起来像是对媒体关于OMT报导的立刻反应，但是反应过度。”