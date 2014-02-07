路透基点：兆恒水电重返融资市场，寻求1亿美元三年期贷款

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，兆恒水电重返融资市场，寻求1亿美元的三年期境外定期贷款。
兆恒水电曾在去年4月启动1.5亿美元贷款，但因为在银团组建阶段出现股权架构变动，没有完成该案。当时，国际金融公司(International Finance Corp，IFC)对兆恒水电进行投资，向兆恒的一家国内子公司提供了5,000万美元贷款。
新推出的这笔1亿美元贷款由摩根士丹利担任牵头行兼簿记行，相关条件与去年推出的1.5亿美元融资案相似。利率较Libor加码425个基点。
银行受邀以三个层次参贷。承诺3,000万美元或以上的银行，担任牵头行，综合收益和费用分别是470个基点和125个基点。承诺2,000-2,900万美元的银行，担任主办行，综合收益和费用分别是455.6个基点和85个基点。承诺1,000-1,900万美元的银行，担任安排行，综合收益和费用分别是443个基点和50个基点。
该定期贷款有两年的宽限期，之后分三期每半年不等额偿还：第一至二期分别偿还15%，第三期偿还70%，平均年限为2.775年。
所筹资金用于一般营运资本。
兆恒水电为未上市公司，致力于中国水电站的建设和运营。其投资人包括摩根士丹利基础设施基金(Morgan Stanley Infrastructure Fund)、方源资本和泰山投资亚洲控股有限公司(Olympus Capital Holdings Asia)。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选