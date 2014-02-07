版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 18:45 BJT

《全球汇市》欧元小跌，德国法院称将购债计划提交欧洲法院

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示，尽管失业率下降，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)在撤出刺激举措时应“相当耐心”，因劳工市场的整体指标依旧疲弱。

身为美联储最温和派一员的罗森格伦称，劳工市场状况远未达到可以升息的程度。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3568 1.3588 -0.15 -1.29 1.3745

美元/日圆 102.12 102.08 +0.04 -3.02 105.30

欧元/日圆 138.56 138.75 -0.14 -4.20 144.63

美元/瑞郎 0.9017 0.9009 +0.09 +1.00 0.8928

英镑/美元 1.6336 1.6320 +0.10 -1.33 1.6556

美元/加元 1.1063 1.1068 -0.05 +4.17 1.0620

澳元/美元 0.8944 0.8954 -0.11 +0.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8240 0.8244 -0.05 +0.41 0.8206

欧元/瑞郎 1.2235 1.2244 -0.07 -0.29 1.2271

欧元/英镑 0.8301 0.8326 -0.30 +0.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8396 8.8380 +0.02 -0.09 8.8474

美元/挪威克朗 6.1927 6.2125 -0.32 +2.08 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/田建华/李春喜/于春红/郑茵；审校 高琦/王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐