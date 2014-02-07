《全球汇市》欧元小跌，德国法院称将购债计划提交欧洲法院

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示，尽管失业率下降，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)在撤出刺激举措时应“相当耐心”，因劳工市场的整体指标依旧疲弱。
身为美联储最温和派一员的罗森格伦称，劳工市场状况远未达到可以升息的程度。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3568 1.3588 -0.15 -1.29 1.3745
美元/日圆 102.12 102.08 +0.04 -3.02 105.30
欧元/日圆 138.56 138.75 -0.14 -4.20 144.63
美元/瑞郎 0.9017 0.9009 +0.09 +1.00 0.8928
英镑/美元 1.6336 1.6320 +0.10 -1.33 1.6556
美元/加元 1.1063 1.1068 -0.05 +4.17 1.0620
澳元/美元 0.8944 0.8954 -0.11 +0.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8240 0.8244 -0.05 +0.41 0.8206
欧元/瑞郎 1.2235 1.2244 -0.07 -0.29 1.2271
欧元/英镑 0.8301 0.8326 -0.30 +0.05 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8396 8.8380 +0.02 -0.09 8.8474
美元/挪威克朗 6.1927 6.2125 -0.32 +2.08 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选