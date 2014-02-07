中国期货：1月市场成交量和成交额均环比下滑，受假期因素影响

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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路透上海2月7日 - 中国期货业协会最新数据显示，2014年1月全国期货市场交易规模下滑，成交量和成交额分别较前月下降7.15%和14.29%。今年1月适逢元旦和春节两个假期，料成为影响成交的因素之一。
统计显示，1月全国期货市场成交量为1.55亿手,成交额为18.33万亿元人民币，同比亦分别下降1.10%和11.44%。
按交易所看，当月中国金融期货交易所以9.36万亿元的成交额继续领跑，占全国市场份额达到51.06%，其后分别为上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所，份额分别为25.99%、15.09%和7.86%。
此前公布的数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，全年成交额较上年激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选