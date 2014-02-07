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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 18:43 BJT

中国期货：1月市场成交量和成交额均环比下滑，受假期因素影响

路透上海2月7日 - 中国期货业协会最新数据显示，2014年1月全国期货市场交易规模下滑，成交量和成交额分别较前月下降7.15%和14.29%。今年1月适逢元旦和春节两个假期，料成为影响成交的因素之一。

统计显示，1月全国期货市场成交量为1.55亿手,成交额为18.33万亿元人民币，同比亦分别下降1.10%和11.44%。

按交易所看，当月中国金融期货交易所以9.36万亿元的成交额继续领跑，占全国市场份额达到51.06%，其后分别为上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所，份额分别为25.99%、15.09%和7.86%。

此前公布的数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，全年成交额较上年激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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