马来西亚期市：棕榈油期货收在两周高位，受大连豆油跳涨带动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透吉隆坡2月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收在近两周高点，涨势延续到第三日，之前中国大豆市场跳涨暗示棕榈油在食品和燃料方面的需求强烈。
大连商品交易所5月豆油期约 一度劲扬3.7%，今天是农历新年假期结束后首个交易日。美国3月豆油期约 在亚洲交易时段尾盘微跌0.1%。
“棕榈油价格受大连市场带动走高，大连市场在休市五天之后出现补涨，”马来西亚一外资大宗商品经纪公司的交易员说。
马来西亚指标4月棕榈油合约 收盘涨0.4%报每吨2,577马币(林吉特)，盘中触及2,590马币，为1月24日以来高位。
本周棕榈油价格上涨0.7%，为四周来第三次上涨，前一周为下跌1.2%。
周五总成交量为24,262口，低于平均值35,000口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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