马来西亚期市：棕榈油期货收在两周高位，受大连豆油跳涨带动

路透吉隆坡2月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收在近两周高点，涨势延续到第三日，之前中国大豆市场跳涨暗示棕榈油在食品和燃料方面的需求强烈。

大连商品交易所5月豆油期约 一度劲扬3.7%，今天是农历新年假期结束后首个交易日。美国3月豆油期约 在亚洲交易时段尾盘微跌0.1%。

“棕榈油价格受大连市场带动走高，大连市场在休市五天之后出现补涨，”马来西亚一外资大宗商品经纪公司的交易员说。

马来西亚指标4月棕榈油合约 收盘涨0.4%报每吨2,577马币(林吉特)，盘中触及2,590马币，为1月24日以来高位。

本周棕榈油价格上涨0.7%，为四周来第三次上涨，前一周为下跌1.2%。

周五总成交量为24,262口，低于平均值35,000口。(完)

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