欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上扬，受英国贸易数据提振

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦2月7日 - 英镑兑美元和欧元周五上涨，数据显示英国贸易逆差大幅缩减，抵销了工业生产数据较预期疲弱的影响。
但在下周通胀报告公布前，英镑涨势可能受限。英国央行料在该报告中发布新的利率预期引导。
英国央行也可能承诺在更长的时间内维持低利率，这样的讯息可能让英镑削减涨幅。
英镑兑美元 由数据公布前的约1.6325升至1.6345。欧元兑英镑 由数据公布前的0.8316跌至0.8302。欧元兑英镑周四在欧洲央行政策会议后触及五周高点。
欧元普遍疲弱，德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。
英国12月贸易逆差为77.2亿英镑，为2012年7月以来最小逆差，且远低于11月修正后的逆差97.83亿英镑。市场原预估英国12月贸易逆差为93亿英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。