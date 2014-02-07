欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上扬，受英国贸易数据提振

路透伦敦2月7日 - 英镑兑美元和欧元周五上涨，数据显示英国贸易逆差大幅缩减，抵销了工业生产数据较预期疲弱的影响。

但在下周通胀报告公布前，英镑涨势可能受限。英国央行料在该报告中发布新的利率预期引导。

英国央行也可能承诺在更长的时间内维持低利率，这样的讯息可能让英镑削减涨幅。

英镑兑美元 由数据公布前的约1.6325升至1.6345。欧元兑英镑 由数据公布前的0.8316跌至0.8302。欧元兑英镑周四在欧洲央行政策会议后触及五周高点。

欧元普遍疲弱，德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。

英国12月贸易逆差为77.2亿英镑，为2012年7月以来最小逆差，且远低于11月修正后的逆差97.83亿英镑。市场原预估英国12月贸易逆差为93亿英镑。(完)

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