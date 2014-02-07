表格：德国12月工业生产较前月下滑0.6%，逊于市场预估

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透柏林2月7日 - 德国经济部周五发布数据显示，该国12月工业生产较前月下滑0.6%，11月修正后为上升2.4%。
德国经济部称，从订单活动以及良好的信心指标来看，2014年工业生产前景仍然正面。
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 13年12月 13年11月 13年12月/11月
较上月(%) -0.6 +2.4 +1.5
指数(2005年为基期) 107.5 108.2 107.9
路透调查预估为12月工业生产增长0.5%。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。