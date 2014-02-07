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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 19:07 BJT

表格：德国12月工业生产较前月下滑0.6%，逊于市场预估

路透柏林2月7日 - 德国经济部周五发布数据显示，该国12月工业生产较前月下滑0.6%，11月修正后为上升2.4%。

德国经济部称，从订单活动以及良好的信心指标来看，2014年工业生产前景仍然正面。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年12月 13年11月 13年12月/11月

较上月(%) -0.6 +2.4 +1.5

指数(2005年为基期) 107.5 108.2 107.9

路透调查预估为12月工业生产增长0.5%。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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