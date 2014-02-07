东南亚股市：菲律宾股市领涨，泰国股市持平

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透曼谷2月7日 - 主要东南亚股市周五上涨，因市场寄望美国非农就业数据可稍微缓解对全球成长的忧虑。菲律宾股市表现居前，菲律宾披索上扬，且外资买进大型股。
菲律宾股市 跳涨1.6%，本周跌幅缩减至0.5%。菲律宾长途电话公司(PLDT) 飙涨1.7%。
菲律宾披索 周五触及1月15日以来最高水准，本地交易所称，外资在股市买超4.285亿披索(948万美元)。
新加坡股市 上涨0.8%，盘旋在一周高点附近，本周周线收低0.5%。马来西亚股市 上涨0.6%，至1月22日以来高点，周线收高0.3%。
印尼股市 收高1%，周线上涨1.1%。泰国股市 缩减稍早涨幅，小升0.1%，受国内政治不确定性影响。
Thai Airways International 逆转稍早涨势，下跌1.5%至1月30日以来最低收位。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 381.62 2.48 +0.65 -1.74 388.37
新加坡 3013.14 24.87 +0.83 -4.87 3167.43
马来西亚 1808.59 10.69 +0.59 -3.13 1866.96
泰国 1296.49 1.25 +0.10 -0.17 1298.71
印尼 4466.67 41.96 +0.95 +4.50 4274.18
菲律宾 6011.14 96.55 +1.63 +2.06 5889.83
越南 549.76 -4.92 -0.89 +8.94 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选