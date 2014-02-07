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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 19:24 BJT

东南亚股市：菲律宾股市领涨，泰国股市持平

路透曼谷2月7日 - 主要东南亚股市周五上涨，因市场寄望美国非农就业数据可稍微缓解对全球成长的忧虑。菲律宾股市表现居前，菲律宾披索上扬，且外资买进大型股。

菲律宾股市 跳涨1.6%，本周跌幅缩减至0.5%。菲律宾长途电话公司(PLDT) 飙涨1.7%。

菲律宾披索 周五触及1月15日以来最高水准，本地交易所称，外资在股市买超4.285亿披索(948万美元)。

新加坡股市 上涨0.8%，盘旋在一周高点附近，本周周线收低0.5%。马来西亚股市 上涨0.6%，至1月22日以来高点，周线收高0.3%。

印尼股市 收高1%，周线上涨1.1%。泰国股市 缩减稍早涨幅，小升0.1%，受国内政治不确定性影响。

Thai Airways International 逆转稍早涨势，下跌1.5%至1月30日以来最低收位。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 381.62 2.48 +0.65 -1.74 388.37

新加坡 3013.14 24.87 +0.83 -4.87 3167.43

马来西亚 1808.59 10.69 +0.59 -3.13 1866.96

泰国 1296.49 1.25 +0.10 -0.17 1298.71

印尼 4466.67 41.96 +0.95 +4.50 4274.18

菲律宾 6011.14 96.55 +1.63 +2.06 5889.83

越南 549.76 -4.92 -0.89 +8.94 504.63

(完)

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