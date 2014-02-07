欧元区经济：欧洲央行低利率政策正在对经济产生更有效的影响--莫尔许

路透都柏林2月7日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，央行较低的政策利率正在对经济产生更有效的影响，并降低所有18个成员国的贷款成本从而惠及企业和家庭。

欧元区融资成本出现分化，因金融危机使各国的风险暴露无遗，促使银行业要求对某些成员国的贷款收取溢价。

“目前有迹象显示，货币政策在欧元区的作用再度增强，尤其是通过银行放贷渠道，”莫尔许在对爱尔兰国际和欧洲事务研究所(IIEA)的书面讲话中说道。

“我们有理由乐观地认为，我们的宽松货币政策正在对实体经济产生作用。”

莫尔许表示，虽然18个成员国之间的利率仍有不同，但利率的分化明显缩窄。

欧洲央行衡量各国利率分化程度的指标在周二显示，12月企业贷款利率差别处于2012年1月以来最窄，抵押贷款利率的分化情况也为2011年12月以来最小。

在谈及欧元区整体经济时，莫尔许表示，经济成长似有加快，但复苏依然疲弱且不均衡。

他称，欧洲央行货币政策将根据需要尽可能长时间地保持宽松。(完)