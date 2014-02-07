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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 20:11 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差下跌，因需求疲弱

路透首尔2月7日 - 亚洲航煤裂解价差周五进一步下跌，因日本对取暖油需求较低，贸易消息人士称，随着冬季采购的减少，市场可能将进一步走弱。

路透数据显示，3月航煤裂解价差跌至四日低点每桶17.65美元。柴油裂解价差跌至每桶18美元，但交易商预计下跌仅为短暂，由于炼厂即将进行维护，3月供应将收紧，裂解价差因而将反弹。

炼厂通常依据市场需求，在航煤和取暖油之间调整产量。

航煤可能亦将承压，因供应可能增加。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)料将暂时中断出口减压瓦斯油(VGO)，略微增加航煤销售。

印度MRPL标售4万吨航煤，装运日期为3月23-25日，招标将于2月12日结束，投标有效期截至第二天。

MRPL还通过招标出售4万吨航煤给BP，3月14-16日从新芒格洛尔装运，离岸价较新加坡报价每桶贴水0.60美元。

越南Petrolimex求售最多7万吨煤油，装运日期为2月21-28日，招标将于2月7日结束，投标有效期截至2月11日。

新加坡方面，成交一笔航煤交易。

托克(Trafigura)从兴隆买入10万桶航煤，装运日期为2月20-26日，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水0.80美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 郑茵)
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