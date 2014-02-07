国际油市：亚洲航煤裂解价差下跌，因需求疲弱

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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路透首尔2月7日 - 亚洲航煤裂解价差周五进一步下跌，因日本对取暖油需求较低，贸易消息人士称，随着冬季采购的减少，市场可能将进一步走弱。
路透数据显示，3月航煤裂解价差跌至四日低点每桶17.65美元。柴油裂解价差跌至每桶18美元，但交易商预计下跌仅为短暂，由于炼厂即将进行维护，3月供应将收紧，裂解价差因而将反弹。
炼厂通常依据市场需求，在航煤和取暖油之间调整产量。
航煤可能亦将承压，因供应可能增加。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)料将暂时中断出口减压瓦斯油(VGO)，略微增加航煤销售。
印度MRPL标售4万吨航煤，装运日期为3月23-25日，招标将于2月12日结束，投标有效期截至第二天。
MRPL还通过招标出售4万吨航煤给BP，3月14-16日从新芒格洛尔装运，离岸价较新加坡报价每桶贴水0.60美元。
越南Petrolimex求售最多7万吨煤油，装运日期为2月21-28日，招标将于2月7日结束，投标有效期截至2月11日。
新加坡方面，成交一笔航煤交易。
托克(Trafigura)从兴隆买入10万桶航煤，装运日期为2月20-26日，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选