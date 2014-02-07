国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差走软，因供应增多且冬季需求减退

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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路透新加坡2月7日 - 3月180-cst燃料油较迪拜原油价格贴水(裂解价差)周五扩大至将近一个月最深，表明渣油市场趋于疲软，因供应增多且冬季需求减退。
3月180-cst燃料油裂解价差自2月初以来一直扩大，周五报每吨贴水10.63美元，前一日为贴水10.01美元。
市场可能承压，预计西方船货供应在2月滑至五个月低点后，3月将出现反弹。
一项针对船运和贸易消息人士的调查表明，船运成本开始降低，便于交易商通过套利获取利润。
路透分析和船运数据显示，3月料有384万吨燃料油运抵亚洲，其中90%(347万吨)可能运至新加坡，最多有37万吨运抵韩国和中国。
交易员还预期北亚地区电站方面的冬季需求将减弱，因天气转暖且需求向更为便宜的天然气分流。
“看来似乎天然气的需求正在上升，”北亚一位交易员说。
嘉能可出售给中国石油3万吨380-cst船货，船期为2月22-26日，价格较新加坡现货报价每吨升水4美元。
摩科瑞出售给中国光汇石油4万吨380-cst船货，船期为2月22-26日，价格为每吨604美元。
嘉能可出售给兴隆2万吨380-cst船货，船期为2月27日至3月3日，较新加坡2月下半月现货报价每吨升水2.50美元。
维多向嘉能可购买2万吨380-cst船货，船期为2月22-26日，价格为每吨604美元。
嘉能可出售给中国石油2.5万吨380-cst船货，船期为2月22-26日，较新加坡现货报价每吨升水3.75美元。(完)
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(编译 郑茵 审校 王冠中)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选