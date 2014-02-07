欧洲政治：欧盟执委会对将欧洲央行OMT争议案提交欧洲法院表示欢迎

路透布鲁塞尔2月7日 - 欧盟执委会对德国宪法法院周五作出的决定表示欢迎，后者将把涉及欧洲央行货币操作的敏感案件提交欧洲法院。

“这是(德国)法院第一次作出这样的决定，”执委会发言人Simon O'Connor在谈及货币问题时说。“我们欢迎将此问题提交欧洲法院。”

欧洲央行在2012年决定推出“直接货币交易(OMT)”计划，执委会一直对此表示支持，该计划有助于消除欧元区主权债务危机。但该政策由于超越了欧洲央行的权限，受到德国宪法法院的挑战。

O'Connor表示，执委会将和以往一样，在欧洲法院准备审查这一案件时提供书面和口头的意见书。(完)