欧洲政治：欧盟执委会对将欧洲央行OMT争议案提交欧洲法院表示欢迎

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透布鲁塞尔2月7日 - 欧盟执委会对德国宪法法院周五作出的决定表示欢迎，后者将把涉及欧洲央行货币操作的敏感案件提交欧洲法院。
“这是(德国)法院第一次作出这样的决定，”执委会发言人Simon O'Connor在谈及货币问题时说。“我们欢迎将此问题提交欧洲法院。”
欧洲央行在2012年决定推出“直接货币交易(OMT)”计划，执委会一直对此表示支持，该计划有助于消除欧元区主权债务危机。但该政策由于超越了欧洲央行的权限，受到德国宪法法院的挑战。
O'Connor表示，执委会将和以往一样，在欧洲法院准备审查这一案件时提供书面和口头的意见书。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选