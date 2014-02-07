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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 21:41 BJT

表格：加拿大1月就业岗位增加2.94万个，失业率降至7.0%

路透2月7日 - 加拿大统计局周五公布，1月就业岗位增加2.94万个，增幅高于预期，因全职就业增加，不过多数增幅来自个体劳动者。

加拿大统计局亦表示，1月失业率下降0.2个百分点，至7.0%。就业岗位在12月大幅下降4.4万个后上升。

2014年1月 2013年12月

就业人口变动 +29,400 -44,000

全职就业 +50,500 -56,000

兼职就业 -21,100 +12,100

失业率 7.0% 7.2%

就业参与率 66.3% 66.4%

路透调查的分析师原本预估1月增加2万个就业岗位，失业率降至7.1%。(完) (编译 于春红; 审校 王冠中)
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