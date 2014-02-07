表格：加拿大1月就业岗位增加2.94万个，失业率降至7.0%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月7日 - 加拿大统计局周五公布，1月就业岗位增加2.94万个，增幅高于预期，因全职就业增加，不过多数增幅来自个体劳动者。
加拿大统计局亦表示，1月失业率下降0.2个百分点，至7.0%。就业岗位在12月大幅下降4.4万个后上升。
2014年1月 2013年12月
就业人口变动 +29,400 -44,000
全职就业 +50,500 -56,000
兼职就业 -21,100 +12,100
失业率 7.0% 7.2%
就业参与率 66.3% 66.4%
路透调查的分析师原本预估1月增加2万个就业岗位，失业率降至7.1%。(完) (编译 于春红; 审校 王冠中)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)