表格：美国1月非农就业岗位增加11.3万个，失业率为6.6%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月7日 - 美国劳工部周五公布的数据显示：
* 美国1月失业率为6.6%，为2008年10月以来最低(预估为6.7%)
* 美国1月非农就业岗位增加11.3万个(预估为增加18.5万个)
* 美国1月民间部门岗位增加14.2万个(预估为增加18.5万个)
* 美国1月制造业岗位增加2.1万个(预估为增加1.0万个)
* 美国1月政府部门岗位减少2.9万个
* 美国1月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)
* 美国1月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)
以下为详细数据(经季节调整):
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 113 75 74 274 241
失业率(%) 6.6 6.7 6.7 7.0 7.0
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
每周平均工时 34.4 34.4 34.4 34.5 34.5
平均时薪(美元) 24.21 24.16 24.17 24.15 24.15
(较前月变动,%) 0.2 0.0
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
1月 12月 (前值) 11月 (前值)
整体民间产业 142 89 87 272 226
商品生产 76 -13 -3 68 51
--建筑 48 -22 -16 32 19
--制造 21 8 9 35 31
服务提供 66 102 90 204 175
--批发 13.9 10.2 15.4 16.8 9.8
--零售 -12.9 62.7 55.3 22.3 21.9
--运输和仓储 9.9 10.6 -0.6 32.4 34.9
--资讯 0 -10 -12 1 1
--金融活动 -2 3 4 -4 1
--专业和企业服务 36 4 19 73 41
--临时服务 8.1 30.1 40.4 36.6 12.8
--休闲娱乐/酒店餐饮 24 20 9 37 20
政府部门 -29 -14 -13 2 15
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
1月 12月 11月
劳动力人口 499 -347 659
就业人口 616 143 958
失业人口 -117 -490 -299
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)