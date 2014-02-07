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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 21:45 BJT

表格：美国1月非农就业岗位增加11.3万个，失业率为6.6%

路透2月7日 - 美国劳工部周五公布的数据显示：

* 美国1月失业率为6.6%，为2008年10月以来最低(预估为6.7%)

* 美国1月非农就业岗位增加11.3万个(预估为增加18.5万个)

* 美国1月民间部门岗位增加14.2万个(预估为增加18.5万个)

* 美国1月制造业岗位增加2.1万个(预估为增加1.0万个)

* 美国1月政府部门岗位减少2.9万个

* 美国1月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)

* 美国1月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)

以下为详细数据(经季节调整):

1月 12月 (前值) 11月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 113 75 74 274 241

失业率(%) 6.6 6.7 6.7 7.0 7.0

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

1月 12月 (前值) 11月 (前值)

每周平均工时 34.4 34.4 34.4 34.5 34.5

平均时薪(美元) 24.21 24.16 24.17 24.15 24.15

(较前月变动,%) 0.2 0.0

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

1月 12月 (前值) 11月 (前值)

整体民间产业 142 89 87 272 226

商品生产 76 -13 -3 68 51

--建筑 48 -22 -16 32 19

--制造 21 8 9 35 31

服务提供 66 102 90 204 175

--批发 13.9 10.2 15.4 16.8 9.8

--零售 -12.9 62.7 55.3 22.3 21.9

--运输和仓储 9.9 10.6 -0.6 32.4 34.9

--资讯 0 -10 -12 1 1

--金融活动 -2 3 4 -4 1

--专业和企业服务 36 4 19 73 41

--临时服务 8.1 30.1 40.4 36.6 12.8

--休闲娱乐/酒店餐饮 24 20 9 37 20

政府部门 -29 -14 -13 2 15

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

1月 12月 11月

劳动力人口 499 -347 659

就业人口 616 143 958

失业人口 -117 -490 -299

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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