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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 22:41 BJT

美国热股：苹果已回购140亿美元股票，早盘股价上涨

路透2月7日 - 华尔街日报引述苹果 执行长库克(Tim Cook)的报导称，自公布令人失望的第一季业绩以来，该公司在过去两周已回购140亿美元股票。

在周五早盘交易中，苹果股价上涨1.73%，报521.37美元。(完)
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