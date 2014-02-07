国际油市：亚洲石脑油裂解价至下滑，日本炼厂维修令需求降低

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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路透新加坡2月7日 - 亚洲石脑油即期跨月价差周五跌至每吨10美元下方，为至少一个月来最窄的逆价差，日本炼厂维修使得需求降低，可能缓解紧俏供应情况。
根据路透的数据，日本在2月和3月至少有三家裂解厂会进行维修。
交易商称，科威特石油公司可能向一日本贸易公司出售了4月到明年3月的船货，离岸价格每吨较中东报价升水32美元，低于上年度创纪录的升水35美元。
一交易商称，若有更多买家达成协议，合约价格可能就定在这水准。
亚洲汽油裂解价差自六周低点回升，受越南需求提振。
越南Petrolimex寻求买进1万吨95-辛烷值汽油船货，2月21-28日装运，2月7日截标，标单至2月11日有效。该公司稍早买进了6万吨2月装运的92-辛烷值汽油船货。
新加坡现货市场有两笔汽油交易和一笔石脑油交易。
Phillips 66和道达尔分别出售5万桶92-辛烷值汽油船货给BP，每桶价格分别为114.30美元和114.20美元。
BP出售4月上半月石脑油船货给壳牌，每吨价格930美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选