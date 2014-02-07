国际油市：亚洲石脑油裂解价至下滑，日本炼厂维修令需求降低

路透新加坡2月7日 - 亚洲石脑油即期跨月价差周五跌至每吨10美元下方，为至少一个月来最窄的逆价差，日本炼厂维修使得需求降低，可能缓解紧俏供应情况。

根据路透的数据，日本在2月和3月至少有三家裂解厂会进行维修。

交易商称，科威特石油公司可能向一日本贸易公司出售了4月到明年3月的船货，离岸价格每吨较中东报价升水32美元，低于上年度创纪录的升水35美元。

一交易商称，若有更多买家达成协议，合约价格可能就定在这水准。

亚洲汽油裂解价差自六周低点回升，受越南需求提振。

越南Petrolimex寻求买进1万吨95-辛烷值汽油船货，2月21-28日装运，2月7日截标，标单至2月11日有效。该公司稍早买进了6万吨2月装运的92-辛烷值汽油船货。

新加坡现货市场有两笔汽油交易和一笔石脑油交易。

Phillips 66和道达尔分别出售5万桶92-辛烷值汽油船货给BP，每桶价格分别为114.30美元和114.20美元。

BP出售4月上半月石脑油船货给壳牌，每吨价格930美元。(完)

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