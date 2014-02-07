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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 22:03 BJT

美国经济：费希尔称就业数据可能受到天气因素的严重影响--CNBC

路透2月7日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示，

* 就业数据会受到天气因素的严重影响，必须考虑到

* 我认为通过削减第三轮量化宽松举措我们正走在正确的方向上，削减的影响正在逐步消失

* 反映美国市场状况的最佳指标是固定收益市场

* 如果经济受到冲击，美联储随时可以调整购债速度

* 联邦公开市场委员会(FOMC)不会为单独某个数据所左右

* 费希尔：除了周期性就业外美联储并不能影响任何事情；货币政策的作用有其局限性。(完)
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