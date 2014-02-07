美国经济：费希尔称就业数据可能受到天气因素的严重影响--CNBC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月7日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示，
* 就业数据会受到天气因素的严重影响，必须考虑到
* 我认为通过削减第三轮量化宽松举措我们正走在正确的方向上，削减的影响正在逐步消失
* 反映美国市场状况的最佳指标是固定收益市场
* 如果经济受到冲击，美联储随时可以调整购债速度
* 联邦公开市场委员会(FOMC)不会为单独某个数据所左右
* 费希尔：除了周期性就业外美联储并不能影响任何事情；货币政策的作用有其局限性。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)