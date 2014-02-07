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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 21:58 BJT

《即时观点》美国1月非农就业报告连续第二个月让人失望

LENOX WEALTH ADVISORS投资长DAVID CARTER：

不幸的是，增幅有点低，而且此前的数据也没有向上修正。或许不能把数据疲弱归因于天气。我们认为就业市场正在改善，但情况时好时坏。如果就业市场持续疲弱，美联储可能将放缓缩减购债计划，而这将有助于股市。今天整体数据较差，将对市场产生负面影响，但我们也有足够多的正面数据最终使市场随着时间推移而上涨。

市场反应：

股市：美国股指期货下跌

债市：美国公债价格上涨

汇市：美元兑日圆下跌(完)

(编译/审校 郑茵/王冠中/于春红)
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