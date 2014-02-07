《即时观点》美国1月非农就业报告连续第二个月让人失望

不幸的是，增幅有点低，而且此前的数据也没有向上修正。或许不能把数据疲弱归因于天气。我们认为就业市场正在改善，但情况时好时坏。如果就业市场持续疲弱，美联储可能将放缓缩减购债计划，而这将有助于股市。今天整体数据较差，将对市场产生负面影响，但我们也有足够多的正面数据最终使市场随着时间推移而上涨。