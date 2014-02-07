《即时观点》美国1月非农就业报告连续第二个月让人失望

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
LENOX WEALTH ADVISORS投资长DAVID CARTER：
不幸的是，增幅有点低，而且此前的数据也没有向上修正。或许不能把数据疲弱归因于天气。我们认为就业市场正在改善，但情况时好时坏。如果就业市场持续疲弱，美联储可能将放缓缩减购债计划，而这将有助于股市。今天整体数据较差，将对市场产生负面影响，但我们也有足够多的正面数据最终使市场随着时间推移而上涨。
市场反应：
股市：美国股指期货下跌
债市：美国公债价格上涨
汇市：美元兑日圆下跌(完)
(编译/审校 郑茵/王冠中/于春红)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。
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