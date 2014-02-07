美国股市：道琼工业指数收涨1.06%，Nasdaq指数攀升1.69%

路透纽约2月7日 - 美国股市周五收高，标普500指数录得四周来首周上涨，因投资人将1月非农就业报告读数疲弱部分归咎于恶劣天气，且交易商聚焦在未来经济将进一步走强的预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨165.55点，或1.06%，至15,794.08点；标准普尔500指数 收升23.59点，或1.33%，至1,797.02点；Nasdaq指数 上涨68.739点，或1.69%，至4,125.861点。

本周，道指上升0.6%，标普500指数攀升0.8%，Nasdaq指数上涨0.5%。(完)