美国股市：道琼工业指数收涨1.06%，Nasdaq指数攀升1.69%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约2月7日 - 美国股市周五收高，标普500指数录得四周来首周上涨，因投资人将1月非农就业报告读数疲弱部分归咎于恶劣天气，且交易商聚焦在未来经济将进一步走强的预期。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨165.55点，或1.06%，至15,794.08点；标准普尔500指数 收升23.59点，或1.33%，至1,797.02点；Nasdaq指数 上涨68.739点，或1.69%，至4,125.861点。
本周，道指上升0.6%，标普500指数攀升0.8%，Nasdaq指数上涨0.5%。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)