《中国债市每日综述》资金向好现券持稳，市场聚焦下周央行动向

* 资金进一步向好，七天回购供给明显增多

* 然现券及IRS未摆脱假日情绪，成交偏淡

* 利率债中长端收益率微降，IRS持稳

* 短线聚焦下周央行是否续做大额到期逆回购

路透上海2月8日 - 中国银行间市场周六资金面进一步显宽，但现券及IRS(利率互换)市场仍未摆脱假日情绪，成交较为淡静。利率债中长端收益率微降，IRS则基本持稳，市场短线焦点集中在下周央行公开市场操作。

下周公开市场将有4,500亿元人民币逆回购到期，而春节后资金回流多在本月下半月，短线资金及机构心态主要视央行而动；不过交易员指出，传统2月份资金面应不会太过紧张，加上年初机构配置需求支撑，辅以流动性的呵护，现券暖势仍有望持续。

“今天收益率还是有点下来，国债5-10年，金融债3-5年，都有成交，但总体量不大，”上海一商业银行交易员称。

他认为，从往年经验来看，2月和3月资金面应该不会太紧张，而最新经济数据差强人意，通胀压力也不大，“今年违约这类风险事件发生的概率较高，个人认为央行主动大幅收缩流动性的可能性在下降，现券行情有望延续，短期则主要是看下周央行公开市场操作。”

IRS市场今日波动则较小。上海另一商业银行交易员指出，虽然资金面显宽，但回购利率仍处相对高位，“资金是不紧的，但是回购利率不低啊，IRS也没法做下去，一年Repo在4.81%/4.82%附近，和昨天差不多，成交不多。”

春节前最后一周，央行公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元，连续两周净投放。

北京一商业银行交易员也表示，节后资金面支持下，现券应该还会有一波行情，但对中长期走势，市场分歧渐显，“我觉得(行情持续)不会太长，大的条件不支持牛市，央行的态度很重要，...逆回购到期后，央行大概率不会续做。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。

剩余期限约6.7年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.37%，上日尾盘为4.39%。

**七天供给增多，资金进一步向好**

银行间市场周六主要质押式回购加权利率 均回落。交易员表示，市场资金面进一步向好，隔夜明显供过于求，而七天及14天因报价仍处相对高位，供给增多，成交颇为活跃。

上海一商业银行交易员指出，今天资金仍然比较宽松，七天品种供给明显增多，“毕竟和隔夜相比，七天价格在5%以上。”

他并指出，节后资金回流主要是在下半月，而下周就有大量逆回购到期，中间存在1-2周的空档，关键就看公开市场操作，目前机构大多预期下周央行会续做逆回购，但“投多少量，大家预期就不太一样了，市场有分歧，所以今天七天和14天成交量都还比较大，隔夜成交一般。”

华东一商业银行交易员也指出，“熬过下周的话，资金陆续回流，流动性问题应该不大。”

北京时间16:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.1346 4.2600 -12.54

七天 5.2387 5.4325 -19.38

14天 5.4269 5.6613 -23.44

回购定盘利率

其中:隔夜 4.2550 4.3300 -7.50

七天 5.2500 5.4100 -16.00

14天 5.6000 5.6600 -6.00

Shibor

其中:隔夜 4.2500 4.2700 -2.00

七天 5.2500 5.4090 -15.90

三个月 5.6050 5.6000 +0.50

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