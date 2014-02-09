重温稿-中国央行：去年末SLF余额缩至1,000亿元，当年SLF累计发放23,650亿

路透上海2月8日 - 中国央行周六公布，2013年末，常备借贷便利(SLF)余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元。

刊登在央行网站的数据显示，去年10月、11月及12月SLF余额分别为3,010亿、2,610亿和1,000亿元。

央行表示，9月份以来，根据外汇流入形势变化，为保持货币市场流动性合理适度，央行在继续向符合宏观审慎要求的金融机构开展SLF的同时，根据金融机构具体情况，对SLF适度有序减量操作，同时引导商业银行调整资产负债管理模式，进一步加强流动性管理。

“随着金融机构贷款过快投放、同业业务加速扩张和期限错配等问题有所改善，2013年末之前，中国人民银行6月份通过SLF提供的流动性已大部分收回。”央行称。

去年6月末SLF余额达到年内最高的4,160亿元。

央行并表示，去年第三季度，通过续发行三年期央票冻结长期流动性，同时通过SLF和公开市场逆回购提供必要的短期流动性支持，两种操作相结合，既有利于在未来国际收支形势不确定的情况下保持流动性适中，也有利于维护货币市场的稳定。

2014年1月下旬，在春节到来之前，央行除了通过SLF向大型商业银行提供流动性支持，同时还宣布开展地方金融机构SLF操作试点，扩大SLF受惠面；路透并援引消息人士称，试点额度总计1,200亿元，可循环使用。