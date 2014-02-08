中国央行报告：市场利率对基本面变化更趋敏感，将调节和引导预期

路透上海2月8日 - 中国人民银行周六公布2013年四季度货币政策执行报告称，市场利率对基本面变化更趋敏感，下一阶段，央行将一步完善数量、价格和宏观审慎政策相结合的调控模式，更好地把握流动性管理和利率变动之间的平衡，发挥好调节和引导预期的作用。

同时，要进一步加快结构调整和改革步伐，减少财务软约束等导致的债务过快扩张，完善金融生态环境，提高宏观调控的有效性。

“市场利率对于经济形势和供求变化的反应会较以往更加充分，需要容忍合理的利率波动，由此起到引导资源配置和调节经济主体行为的作用。”央行称。

以下为中国央行四季度货币政策执行报告中题为“观察市场利率变化的几个视角”的专栏全文：

2013年以来，金融市场利率整体有所上升，波动也有所增多，各方面较为关注。观察这个问题可以有不同视角。值得注意的是，上述现象发生在金融创新加快发展、债务融资较快扩张、利率市场化不断推进以及开放宏观格局下国际资本流向反复变化的大背景中，需要客观分析诸多影响因素之间的关系，剖析市场利率变化加大的内在机理。

作为资金价格的市场利率，其变化是流动性供求相互作用和平衡的结果。2013年6月份货币市场出现了一次较大的波动。这与市场传闻扰动、企业税收集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化以及商业银行半年末指标考核等多种因素叠加有关。从更宏观和整体的视角看，则反映了过快增长的流动性需求与适度供给之间的“冲突”。2013年前5个月，M2月均增长15.7%，明显超出年初预期目标，社会融资总量屡创新高，1-5月同比大幅多增3.12万亿元，银行同业业务迅速膨胀，5月末同比增速超过50%，其中相当部分具有类贷款的性质，融资和债务呈现快速扩张势头，期限错配等结构性问题也进一步显现。上半年中国还曾出现经济下行压力，呈现出经济与金融不同步的复杂形势。面对复杂格局，中央冷静分析、沉着应对，没有选择放松银根进行刺激的方式，而是保持定力，精准发力，坚持了稳健的货币政策取向。正是得益于坚定实施总量稳定的政策取向，2013年前几个月货币信贷和社会融资总量增长偏快的势头得到控制，全年趋近于预期目标，下半年一度趋于上行的通胀形势初步稳定下来，对抑制全社会债务和杠杆水平的过快上升也发挥了积极作用。下半年以来，金融机构贷款过快投放、同业业务加速扩张和期限错配等问题均有所改善。

市场利率变化加大，也与流动性总闸门调节作用增强的大背景有关。货币政策对货币信贷的引导和调节是常态，之所以2013年以来会更多集中反映在市场利率的变化上，则与市场深化和金融创新加快有关。不少人困惑于为什么在广义货币M2数量庞大的同时市场上会感到所谓“钱紧”。实际上，银行的资产扩张以及表外的诸多金融产品创新，都直接或间接需要银行体系流动性（基础货币）的支持。各类融资活动越活跃，就越是会消耗银行体系的流动性，从而导致对流动性（基础货币）的需求上升。负债结构和期限结构的复杂化，也会导致金融机构对流动性的变化更为敏感。反过来理解，随着金融创新加快、金融产品更趋复杂，要控制住全社会融资规模和货币条件，就需要更多依靠银行体系流动性这个“总闸门”来发挥作用。而当流动性这个闸门开始对融资过快扩张起调节和制约作用时，就会以作为流动性价格的货币市场利率的变化表现出来，数量和价格的联动趋于上升。这意味着市场利率对于经济形势和供求变化的反应会较以往更加充分，需要容忍合理的利率波动，由此起到引导资源配置和调节经济主体行为的作用。

利率市场化推进、经济结构性因素和开放环境下的外溢影响也是需要关注的重要内容。利率市场化是一个从利率管制到重新找寻市场化均衡利率的过程。从国际经验看，在这一过程的初期，利率中枢往往会有所抬升，利率的波动幅度也可能会加大，这实际上是利率更充分反映市场供求变化的结果，有利于更好地发挥价格杠杆在资源配置中的决定性作用。此外，一些财务软约束部门资金需求量大，对利率敏感性相对较低，其大量融资也推高了全社会融资成本。同时还要看到，开放格局下各国经济之间联系更为紧密。美联储讨论退出QE以来，美国国债利率上升带动全球长期利率水平抬升，2013年末美国10年期国债收益率较上年末提高了126个基点，这对中国利率水平也有一定的影响。