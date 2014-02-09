重温稿-中国央行：综合运用多种工具保持适度流动性，稳定市场预期

* 继续实施稳健货币政策，保持适度流动性

* 管理和调节好银行体系流动性，稳定市场预期

* 经济稳定增长基础尚不稳固，对投资和债务依赖仍在上升

* 加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范

* 继续引导稳定好通胀预期

路透北京2月8日 - 中国央行周六公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行网站刊登的该报告称，将继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，促进市场利率平稳运行。

“同时，引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。”央行表示。

报告并显示，2013年末，金融机构超额准备金率（超储率）为2.3%，较9月末的2.1%略升。

中国央行于2013年初创设了公开市场短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，与其他货币政策工具相互配合和补充，以进一步增强央行流动性管理的灵活性和主动性，丰富和完善货币政策操作框架。

央行稍早公布数据显示，2013年末，SLF余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元。

2014年1月下旬，在春节到来之前，央行除了通过SLF向大型商业银行提供流动性支持，同时还宣布开展地方金融机构SLF操作试点，扩大SLF受惠面；路透并援引消息人士称，试点额度总计1,200亿元，可循环使用。

**继续实施稳健货币政策**

在货币政策方面，央行报告此次表述与前一季度差别不大，提出继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，增强调控的前瞻性、针对性、协同性，统筹稳增长、调结构、促改革和防风险，适时适度预调微调。

报告称，要把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，重视从提高资源的配置效率、扩大消费者主权的角度继续深化改革，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

央行还强调，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。同时，继续推进同业存单发行和交易，探索发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围。

对于宏观经济，央行认为，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势。但当前经济稳定增长的基础尚不稳固，增长对投资和债务的依赖仍在上升。

此外，随着美国逐步退出量化宽松政策，长期利率可能继续上升，新兴经济体面临资本流动和融资成本变化的冲击，全球经济运行中的不确定因素依然存在，出口面临的国际竞争也可能会更为激烈。

通胀方面的忧虑则有所减轻，报告表示，价格形势基本稳定，要继续引导、稳定好通胀预期。

中国2013年全年CPI(居民消费价格指数)同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标；展望新的一年，市场多预计通胀仍将温和可控。

央行并表示，要加强对地方政府性债务和偿债能力的跟踪监测，探索以市场化机制化解地方政府债务问题。健全系统性金融风险的防范预警和评估体系，加强对地方政府融资平台、产能过剩行业和房地产行业贷款信用违约风险的监测。

此外，还要加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范，推进存款保险制度建设，“采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。”（完）

参看细节，请点击中国央行网站链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)