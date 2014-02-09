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亚洲 | 2014年 2月 9日 星期日 09:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 67.12 +1.71 +2.61 3029259

搜狐 71.52 +1.13 +1.61 1108486

网易 72.83 +1.31 +1.83 927868

百度 161.14 +6.09 +3.93 4407825

台湾

台湾积体电路 17.16 +0.17 +1.00 1407758

联电 2.00 +0.01 +0.50 108558

日月光 4.69 +0.16 +3.53 328848

硅品精密 5.95 -0.06 -1.00 556061

和信超媒体 1.07 +0.00 +0.00 186909

友达 2.94 +0.06 +2.08 186925

中华电信 29.85 +0.20 +0.67 100066

台湾国际航电 45.53 +0.40 +0.89 785167

香港

中国移动 47.52 +0.17 +0.36 238437

中国联通 13.49 +0.14 +1.05 116561

中国电信 45.95 -0.23 -0.50 20530

中芯国际 5.10 +0.00 +0.00 13878

电讯盈科 4.30 -0.08 -1.83 1662

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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