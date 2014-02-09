更正-《综述》美国1月就业市场从寒冬中艰难复苏

(更正：因译文有误，内文第二段中应为“1月”失业率触及五年新低，而非“2月”)

* 1月非农就业岗位增长11.3万个

* 12月非农就业岗位增幅小幅上修至7.5万个

* 失业率从6.7%降至6.6%

* 平均时薪上升，每周平均工时持稳

路透华盛顿2月7日 - 过去两个月美国就业岗位增长大幅放缓，为三年来表现最差，令人担心经济成长可能正在失去动能。

但与此同时，美国1月失业率触及五年新低6.6%，尽管美国人正在大批返回就业市场寻找工作。

劳工部周五公布的这份喜忧参半的报告，在美国早盘交易中给市场带来很大冲击。许多经济学家警告不要对这份报告给予过份解读，因今冬美国许多地方遭受极端天气情况的影响。

“(报告)支持有关第一季动能正在放缓的看法，但现在得出结论还为时过早，我们也不应过于悲观，”渣打银行驻纽约的美国经济学家Thomas Costerg说。

报告显示，上月非农就业岗位增幅仅11.3万个，12月更是只有少得可怜的7.5万个。经济学家原先预期1月增幅为18.5万个，12月数据也会大幅上修。

然而12月数据只上修了区区1,000个岗位，不过11月就业增幅上修了3.3万个达到27.4万个，为2月以来最大。

合起来看，12月和1月平均就业岗位增幅仅为9.4万个，增速较去年1-11月的平均20.4万大大放缓。

虽然大家相信天气因素影响了12月的雇佣，但这似乎并不是主要原因。

对天气因素非常敏感的建筑业岗位增长较大，而且虽然家庭调查显示有26.2万美国人因为天气因素无法工作，但劳工部表示这也符合以往的趋势。

就业情况连续第二个月陷入疲弱，零售、公用事业、政府部门、教育以及医疗方面尤为明显，对于正在缩减每月购债刺激规模的美国联邦储备理事会(美联储)而言，这可能是个问题。

但联储的下一次会议要等到3月18-19日，届时经济形势的疑云可能已经散去。

许多经济学家仍预期央行在3月以100亿美元的幅度再次削减购债规模，一如之前两次会议那样。

“我认为1月报告本身并不足以让美联储停下缩减刺激的脚步，”法国巴黎银行首席北美经济学家Julia Coronado说。

但她表示，如果2月就业数据还是疲弱且股市下挫，那么美联储可能在缩减刺激规模方面显示出“更大的耐心”。

失业率下降，逼近6.5%重要关口，美联储曾说过，失业率降至该水准将触发何时将指标利率从近零水准上调的讨论。

但决策者已明确表示，即便达到失业率门槛，也不会很快加息，他们似乎肯定要重新讨论其政策指引。

美国股指期货在数据公布时大幅下跌，但股市仍然高开，主要股指也收高逾1%。

同样，资金涌入具有避险功能的债券市场，但这股势头很快消退，债券价格虽然上涨，但涨势并不凶猛。美元兑欧元遭到抛售，但跌势后来亦减弱。

非农就业岗位相关图表： link.reuters.com/byw66v

美国失业率相关图表： link.reuters.com/wam54t

就业岗位缺口相关图表： link.reuters.com/kem54t

就业参与率相关图表： Participation rate: link.reuters.com/sem54t

**乐观信心遭受考验**

去年下半年美国经济成长颇为强劲，环比年率达到3.7%，使人憧憬经济在从2007-2009衰退中缓慢复苏之后，已经加快了成长的脚步。

但这种乐观看法现在受到了考验。周一公布的一份报告显示，1月工厂活动意外降至八个月低点，汽车厂商也宣布销售放缓。

但1月失业率下跌0.1个百分点，触及2008年10月以来最低，为就业报告增添了一抹亮色，使人仍然冀望经济继续保持成长。

对雇主的调查作为计算就业岗位的依据，而另一份针对家庭的调查则得出不同结论，显示1月创造了超过60万个就业岗位，失业率数据就是根据后一项调查计算得出。

上月劳动力市场人口增长也令人鼓舞，就业参与率(有工作或正在寻找工作的人占工作年龄段美国人的比率)上升至63%。该比率在12月为62.8%，在10月曾触及逾35年来最低。

失业率自2013年1月以来下降1.3个百分点，这虽然是受到过去一年就业参与率下降的影响，但就业增长的作用亦不可小视。

另一个亮点是，衡量就业市场健康程度的全面性指标--处于工作年龄的有工作美国人比重在上月升至58.8%，为2012年10月以来最高。

此外，以前曾放弃找工作的求职者以及因为找不到全职工作而只能做兼职的人数比率降至12.7%，为2008年11月以来最低。

报告还显示，那些长时间失业的人正在逐渐找到工作。上月的失业时间也降至35.4周，为一年来最低。

“我们觉得就业市场的复苏可能比整体数据所暗示的更加良性，”Bank of the West首席经济学家Scott Anderson说。

**就业增长完全来自民间部门**

1月就业岗位的增长全部来自民间部门。

政府部门就业岗位减少2.9万个，为2012年10月以来最大降幅，包括邮电部门在内所有机构各个级别的职位均有减少。

制造业就业岗位增加2.1万个，为连续第六个月增加。

零售部门岗位下降1.29万个，之前几个月曾强劲增长。这是该部门3月以来第一次出现就业下降，且主要围绕在体育用品、休闲、图书与音像书店等领域，这些领域就业减少2.23万个。

建筑业就业岗位大增4.8万个，住宅建筑占到增幅的多半，该部门12月就业岗位减少2.2万个，因受到天气的影响。1月增幅为2007年3月以来最大。

平均时薪上升0.05美元，每周平均工时持稳于34.4小时。

周五公布的就业岗位、每周平均工时以及平均时薪回溯到2009年。修正情况显示，在截至2013年3月的12个月当中，就业岗位增长数量比原先公布的要多36.9万个。(完)