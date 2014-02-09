《焦点》德国法院将欧洲央行购债争议案提交欧洲法院，获批阻力料减小

* 德国法院将有关OMT诉讼上交至欧洲法院

* 德国法院称购债计划可能远远超出了欧洲央行的权限

* 欧洲央行对此并不赞同，欧盟执委会该案的上交表示欢迎

路透德国卡尔斯鲁厄2月7日 - 德国宪法法院将把欧洲央行购债计划的相关诉讼提交至欧洲法院，这样其不会再对该计划构成障碍。

位于德国卡尔斯鲁厄的德国法院周五表示，有充分理由认为此计划超越欧洲央行的权限并违反不能为政府融资的禁令。这一表态明显是试图为欧洲法院的考量设定前提。

不过德国法院在声明中表示，“若对直接货币交易(OMT)决定作限制性阐述”，其可能是符合法律的。这是德国法院第一次将此类案件上交。

欧洲央行的OMT计划是央行总裁德拉吉在2012年9月主权债务危机最严重时宣布的，迄今尚未使用过。外界普遍认为该计划的宣布对欧元区远离崩溃边缘发挥了作用。

这项计划的作用在于承诺欧洲央行将会无限额购买主权债，从而平息了对于欧元区解体的忧虑，也支持了德拉吉有关“竭尽所能”挽救欧元的诺言。

若这项计划受到限制，可能会让投资者不安，但欧洲法院的历史上还没有对此类涉及整个欧元区的举措说不的判决。

这桩诉讼由德国逾3.5万个原告共同提起。

欧洲央行注意到德国法院的声明并为自己的举措辩护，其声明称：“欧洲央行重申OMT计划在其权限之内。”

负责欧洲央行法律事务的执委会成员莫尔许表示，德国法院的决定并不影响计划的公信力。“我们非常有信心，”他说。

欧盟方面，欧盟执委会对德国法院的决定表示欢迎。执委会一直支持欧洲央行这项举措。

当然也有人持不同观点。

德国保守党派议员Peter Gauweiler是这桩诉讼中最为知名的原告方之一，他表示，“我们反对通过超国家机构来侵害我们的宪政民主，”德国法院的这项决定是我们取得的“阶段性胜利”。

但欧洲法院素来给出的判决中，对于欧洲机构的权力都给予广泛的解读。分析师认为欧洲法院阻挠OMT政策的可能性较低。

“在卢森堡，(OMT获得通过的)可能性要比在卡尔斯鲁厄更大，”欧洲政治中心(Centre for European Politics)的Bert Van Rossebeke称这次将诉讼上交欧洲法院的决定是“历史性的”第一次。

伦敦大学欧洲法专家Gunnar Beck也认为欧洲法院有可能支持OMT。不过，批准会拖上多达两年，因此一段时间内不确定性还将存在。

“实际上说，欧洲法院并非独立机构，在解读法律问题时会采取有利于欧盟利益的倾向，”他说。

“该法院不会考虑民族感情...这种结果是毋庸置疑的。”

**德国央行遭受挫败**

德国宪法法院的决定对德国央行来说意味着挫败，央行总裁魏德曼是欧洲央行管理委员会中唯一反对该计划的成员。

去年魏德曼在听证时曾质疑欧洲央行此项决定的合法性。这一次德国央行拒绝对法院周五的决定置评。

决定公布后，欧元/美元 跌至盘中低点，德国公债期货涨至盘中高点，意大利公债收益率扳回稍早跌幅，表明一些人对决定感到不安。

虽然欧洲央行并不会马上动用这项购债计划，但其合法性若不能获得最终澄清，在等待判决期间央行对其它举措的调整空间仍可能受到限制。

欧洲央行一直在考虑终止冲销协助欧债资金的操作。如果结束这类冲销操作，将会挹注约1,750亿欧元的流动性，这将有助减轻欧元区货币市场的紧俏压力。

有人认为，为避免在欧洲法院判决之前引起对欧洲央行政策的疑问，不应该这样做。

欧洲央行已经使用了其它政策选项，例如降息和通过长期融资操作挹注流动性，并有可能再次展开类似行动。

即便欧洲法院考虑了德国法院的疑虑，对OMT的权力给予限制，欧洲央行转向全面量化宽松(或称印钞)的概率也可能增大。

“具有讽刺意味的是，法院作出的具体决定没准儿会让欧洲央行采取更广泛量化宽松政策的可能性进一步增大，”前欧洲央行经济学家Christian Schulz说。他目前供职于贝伦贝格银行。

德国法院表示，将在3月18日就欧元区永久纾困计划--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的合法性作出裁决。(完)