CFTC报告：CBOT小麦期货2月4日持仓报告(表)

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(437,968口)
138,146 187,099 73,054 191,005 131,034 402,205 391,187 35,763 46,781
较1月28日变动(未平仓合约：减少6,859口)
4,284 -4,505 -11,237 -1,551 10,562 -8,504 -5,180 1,645 -1,679
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.5 42.7 16.7 43.6 29.9 91.8 89.3 8.2 10.7
各类交易商数量(总计为388家)
115 137 127 101 89 294 293(完)
(整理 郑茵 审校 张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。