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货币新闻 | 2014年 2月 9日 星期日 14:36 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(437,968口)

138,146 187,099 73,054 191,005 131,034 402,205 391,187 35,763 46,781

较1月28日变动(未平仓合约：减少6,859口)

4,284 -4,505 -11,237 -1,551 10,562 -8,504 -5,180 1,645 -1,679

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.5 42.7 16.7 43.6 29.9 91.8 89.3 8.2 10.7

各类交易商数量(总计为388家)

115 137 127 101 89 294 293(完)

(整理 郑茵 审校 张荻)
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