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亚洲 | 2014年 2月 9日 星期日 15:33 BJT

全球汇市：2月4日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客增持美元多头仓位，之前一周美元多头仓位降至逾两个月低点。

2月4日止当周，投机客持有的美元净多头仓位增至207.2亿美元，之前一周为171.8亿美元，为11月19日以来最低。

但这是连续第14周呈现美元净多仓格局，反映出市场预期美国联邦储备理事会(美联储)今年将继续削减购债规模，尽管1月就业数据逊于预期。

欧元多头仓位较前一周锐减19,349口至67,614口，投机客本周持有13,610口净空头仓位。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 15,896 15,977

空头仓位 92,725 102,169

净仓位 -76,829 -86,192

欧元(125,000欧元为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 67,614 86,963

空头仓位 81,224 72,616

净仓位 -13,610 14,347

英镑(62,500英镑为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 52,098 63,359

空头仓位 41,147 41,187

净仓位 10,951 22,172

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 13,236 11,389

空头仓位 11,016 11,830

净仓位 2,220 -441

加元(100,000加元为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 29,439 25,976

空头仓位 89,739 88,765

净仓位 -60,300 -62,789

澳元(100,000澳元为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 11,696 13,997

空头仓位 67,219 79,720

净仓位 -55,523 -65,723

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月4日当周 前一周

多头仓位 14,588 16,606

空头仓位 6,556 6,921

净仓位 8,032 9,685

(完)

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(编译 郑茵 审校 张荻)
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