全球汇市：2月4日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客增持美元多头仓位，之前一周美元多头仓位降至逾两个月低点。
2月4日止当周，投机客持有的美元净多头仓位增至207.2亿美元，之前一周为171.8亿美元，为11月19日以来最低。
但这是连续第14周呈现美元净多仓格局，反映出市场预期美国联邦储备理事会(美联储)今年将继续削减购债规模，尽管1月就业数据逊于预期。
欧元多头仓位较前一周锐减19,349口至67,614口，投机客本周持有13,610口净空头仓位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 15,896 15,977
空头仓位 92,725 102,169
净仓位 -76,829 -86,192
欧元(125,000欧元为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 67,614 86,963
空头仓位 81,224 72,616
净仓位 -13,610 14,347
英镑(62,500英镑为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 52,098 63,359
空头仓位 41,147 41,187
净仓位 10,951 22,172
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 13,236 11,389
空头仓位 11,016 11,830
净仓位 2,220 -441
加元(100,000加元为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 29,439 25,976
空头仓位 89,739 88,765
净仓位 -60,300 -62,789
澳元(100,000澳元为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 11,696 13,997
空头仓位 67,219 79,720
净仓位 -55,523 -65,723
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月4日当周 前一周
多头仓位 14,588 16,606
空头仓位 6,556 6,921
净仓位 8,032 9,685
(完)
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(编译 郑茵 审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。