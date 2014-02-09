金砖国家：2月7日股汇市收盘纵览

路透2月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月7日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.81%，至937.30点。

中国股市：沪综指收升迎来马年开门红，中小市值成长股涨势强劲

中国汇市：人民币创年内收盘新低，主要受节后客盘购汇驱动

香港股市：创下一个月来最大单日涨幅，缩小本周跌幅

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收高0.7%，为六周来首次上涨。

拉美汇市：拉美货币缩减涨幅，因投资人消化美国就业数据

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南非股市：上涨0.8%，因美国数据缓和了一些对美国经济状况的担忧，但Harmony Gold 在发生矿难后股价下跌。指标Top-40绩优股指数 涨0.77%至40,777.60点，综合指数 升0.79%报45,340.76点，之前美国失业率下降的消息帮助推升全球股市。

南非汇市：兰特兑美元升至逾一周高位，因美国就业数据远逊预期

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印度股市：指标股指连续第四个交易日上涨，收于一周高位。Tata Steel 股价劲扬，之前其同业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 公布的营业利润优于预期；外国投资者在连续五个交易日卖超印度股票后转为买超，亦提振市场。指标BSE指数 涨0.32%至20,376.56点，全周收低0.7%，NSE指数 涨0.45%至6,063.20点，全周收跌0.4%。

印度汇市：卢比升至一周高位，三周来首次周线收高，受资金流动推动，且投资者对印度抵御新兴市场资金外流趋势的信心有所提高。卢比兑美元 收在62.2825/2925，周四收在62.365/375。卢比全周收高0.6%，中断此前两周的跌势，并创12月6日以来单周最大涨幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,341.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.44%至724.63点。