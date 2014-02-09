金砖国家：2月7日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.81%，至937.30点。
中国股市：沪综指收升迎来马年开门红，中小市值成长股涨势强劲
中国汇市：人民币创年内收盘新低，主要受节后客盘购汇驱动
香港股市：创下一个月来最大单日涨幅，缩小本周跌幅
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收高0.7%，为六周来首次上涨。
拉美汇市：拉美货币缩减涨幅，因投资人消化美国就业数据
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南非股市：上涨0.8%，因美国数据缓和了一些对美国经济状况的担忧，但Harmony Gold 在发生矿难后股价下跌。指标Top-40绩优股指数 涨0.77%至40,777.60点，综合指数 升0.79%报45,340.76点，之前美国失业率下降的消息帮助推升全球股市。
南非汇市：兰特兑美元升至逾一周高位，因美国就业数据远逊预期
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印度股市：指标股指连续第四个交易日上涨，收于一周高位。Tata Steel 股价劲扬，之前其同业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 公布的营业利润优于预期；外国投资者在连续五个交易日卖超印度股票后转为买超，亦提振市场。指标BSE指数 涨0.32%至20,376.56点，全周收低0.7%，NSE指数 涨0.45%至6,063.20点，全周收跌0.4%。
印度汇市：卢比升至一周高位，三周来首次周线收高，受资金流动推动，且投资者对印度抵御新兴市场资金外流趋势的信心有所提高。卢比兑美元 收在62.2825/2925，周四收在62.365/375。卢比全周收高0.6%，中断此前两周的跌势，并创12月6日以来单周最大涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,341.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.44%至724.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.21%至34.7685卢布；卢布兑欧元 跌0.3%至47.3115卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。