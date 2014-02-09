美国利率：就业数据公布后，利率期货市场对美联储明年7月升息预期降温

路透纽约2月7日 - 美国短期利率期货周五上涨，缩减稍早跌幅，之前远逊于预期的美国1月就业报告令人进一步预期，美国联邦储备理事会(美联储)维持利率在近零水准的时间要长于先前预期。

美国劳工部公布上月国内就业岗位增长11.3万个，少于路透调查中分析师预期的18.5万个。失业率从6.7%降至6.6%，符合预期。

联邦基金利率期货上升暗示，交易员认为美联储在2015年7月政策会议上调高指标利率的可能性降低。他们现在预测升息更有可能在2015年第三季。

在意外疲弱的1月就业数据公布后，衡量交易员对银行间融资成本预期的欧洲美元利率期货转升。2016年至2019年欧洲美元利率期货上涨5至7.5个基点不等。

虽然最新就业报告使得美联储2015年上半年升息的预期降温，但并不足以改变美联储今年结束购债计划的预期。

2015年7月联邦基金利率期货 最新报99.71，较周四收盘上涨2个基点，盘中在就业数据公布前曾下跌1.5个基点。

根据CME Group旗下FedWatch项目的计算，这暗示交易员认为美联储在2015年7月政策会议上调高联邦基金利率的几率为53%。(完)