澳新经济指标预测--2月10日-2月17日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月10日当周 2月10日(一) 0200 新西兰央行海外持仓 1月 +63.4% 2月11日(二) 0030 澳洲企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲房价指数 第四季 +3.0% +1.9% 澳洲房屋融资 12月 -1.8% +1.1% 投资房屋融资 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.5% 2月11-12日 2330 澳洲消费者信心 2月 -- -1.7% 2月12日(三) 暂无重要经济数据公布。 2月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少2.26 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.6% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.1% 2月14日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月17日当周 2月16日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.5% 2月17日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。