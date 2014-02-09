重发-《一周经济焦点》欧元区GDP数据即将登场，料成ECB政策风向球

土耳其、印度和匈牙利等不同国家的央行，都在竭力阻止投资大量外流。资金外流已经沉重打击这些国家的货币。

另一方面，发达市场面临进口物价下降带来的输入型通缩压力的威胁，而且这些市场的出口商的竞争力可能下降。

“全球货币及金融市场的发展情况，及其相关的不确定性，特别是新兴市场经济体，有可能对(欧元区)经济状况产生负面影响，”德拉吉上周指出。

对中国经济放缓和美联储撤除货币刺激措施的担忧，一直是驱使外资流出新兴市场的主要因素。

中国未来一周将公布进出口数据，美国则将公布工业生产与制造业产出数据。这些数据都会对上述两个因素有重要影响。