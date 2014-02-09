重发-《一周经济焦点》欧元区GDP数据即将登场，料成ECB政策风向球

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
土耳其、印度和匈牙利等不同国家的央行，都在竭力阻止投资大量外流。资金外流已经沉重打击这些国家的货币。
另一方面，发达市场面临进口物价下降带来的输入型通缩压力的威胁，而且这些市场的出口商的竞争力可能下降。
“全球货币及金融市场的发展情况，及其相关的不确定性，特别是新兴市场经济体，有可能对(欧元区)经济状况产生负面影响，”德拉吉上周指出。
对中国经济放缓和美联储撤除货币刺激措施的担忧，一直是驱使外资流出新兴市场的主要因素。
中国未来一周将公布进出口数据，美国则将公布工业生产与制造业产出数据。这些数据都会对上述两个因素有重要影响。
但上周五美国公布强劲的就业报告，使得美联储不太可能改变收回刺激政策的计划--这会让某些新兴市场感到沮丧。(完) (编译 张明钧/张涛；审校 徐文焰)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。