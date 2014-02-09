《焦点》失业率下降但就业增长仍低迷，或迫使美联储尽快调整政策指引

“我要指出的是，SEP充分反映了委员会内部的各方观点，即使我们什么也不说，SEP也会提供很多信息，”拉克尔表示。

在3月的政策会议上，美联储可能干脆不再泛泛地提及利率门槛--包括6.5%的失业率和2.5%的通胀率，而是重申将需要“在资产购买举措结束和经济复苏增强后的相当长时期内”保持宽松政策。

本次会议之后叶伦将召开升任主席之后的首次记者会，届时她可能把投资者的注意力引向SEP。SEP也呈现美联储官员对未来几年失业率、通胀和经济成长的预估。

现在美联储的政策是，将在失业率降到6.5%以下之后“相当长时期”保持近零利率，“尤其是”如果通胀预期保持疲弱的话。

叶伦面临的问题是，如何重写这个所谓的前瞻性指引，而又不会暗示美联储准备放弃对经济的支持。如果给人以为放弃支持经济的印象，可能引发借款成本飙升，从而妨碍经济复苏。

“对市场来说，你不想要的是突然说‘经济变得更好了’，”研究公司Capital Economics的首席北美分析师Paul Ashworth表示。