《全球汇市》日圆弱势开局，亚股走势引人注目

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
反观商品货币则是表现突出，澳元、加元及新西兰元创下约五个月以来的最大涨幅。
先前澳洲央行放弃宽松倾向，令澳元大涨，而国内数据亮丽也让加元及新西兰元获得提振。
周五公布的数据显示，加拿大1月新增2.94万个工作岗位，12月时为流失4.4万个，失业率则从7.2%降至7.0%。
这带动加元升至逾两周来最高。加元兑美元 最新报1.1038加元，此前曾升至1.0968。
澳元兑美元 在0.8957交投，距离周五触及的四周高点0.8999不远，新西兰元兑美元 则是报在0.8280，接近一周半高点0.8297。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3622 1.3633 -0.08 -0.89 1.3745
美元/日圆 102.54 102.33 +0.21 -2.62 105.30
欧元/日圆 139.68 139.51 +0.12 -3.49 144.73
美元/瑞郎 0.8984 0.8976 +0.09 +0.63 0.8928
英镑/美元 1.6408 1.6409 -0.01 -0.89 1.6556
美元/加元 1.1037 1.1031 +0.05 +3.93 1.0620
澳元/美元 0.8943 0.8955 -0.13 +0.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8277 0.8290 -0.16 +0.87 0.8206
澳元/日圆 91.710 91.640 +0.08 -2.28 93.850
新西兰元/日圆 84.870 84.830 +0.05 -1.78 86.410
英镑/日圆 168.23 167.91 +0.19 -3.50 174.33
澳元/新西兰元 1.0798 1.0793 +0.05 -0.46 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/徐文焰/李爽/张明钧; 审校 张涛/孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。