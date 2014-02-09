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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 07:35 BJT

《全球汇市》日圆弱势开局，亚股走势引人注目

反观商品货币则是表现突出，澳元、加元及新西兰元创下约五个月以来的最大涨幅。

先前澳洲央行放弃宽松倾向，令澳元大涨，而国内数据亮丽也让加元及新西兰元获得提振。

周五公布的数据显示，加拿大1月新增2.94万个工作岗位，12月时为流失4.4万个，失业率则从7.2%降至7.0%。

这带动加元升至逾两周来最高。加元兑美元 最新报1.1038加元，此前曾升至1.0968。

澳元兑美元 在0.8957交投，距离周五触及的四周高点0.8999不远，新西兰元兑美元 则是报在0.8280，接近一周半高点0.8297。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3622 1.3633 -0.08 -0.89 1.3745

美元/日圆 102.54 102.33 +0.21 -2.62 105.30

欧元/日圆 139.68 139.51 +0.12 -3.49 144.73

美元/瑞郎 0.8984 0.8976 +0.09 +0.63 0.8928

英镑/美元 1.6408 1.6409 -0.01 -0.89 1.6556

美元/加元 1.1037 1.1031 +0.05 +3.93 1.0620

澳元/美元 0.8943 0.8955 -0.13 +0.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8277 0.8290 -0.16 +0.87 0.8206

澳元/日圆 91.710 91.640 +0.08 -2.28 93.850

新西兰元/日圆 84.870 84.830 +0.05 -1.78 86.410

英镑/日圆 168.23 167.91 +0.19 -3.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0798 1.0793 +0.05 -0.46 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/徐文焰/李爽/张明钧; 审校 张涛/孙茉莉)
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