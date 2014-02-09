土耳其评等：标普下调评级展望至负面，称经济面临硬着陆风险

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伊斯坦布尔2月7日 - 标准普尔周五将土耳其评级展望从稳定降至负向，称认为土耳其经济有硬着陆风险，且该国政策环境越来越难以预料。
土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)的执政政府卷入贪腐疑云、里拉大贬、以及通胀上升，在步入今年选举年之际加深对于政经稳定的疑虑。
“土耳其的机构制衡及治理标准，显然已受到预料之外的侵蚀破坏。”标普声明稿称，并点出特别对土耳其央行的独立性感到担忧。
标普将土耳其评级展望降至负面，长期本币及外币评级分别为BBB和BB+。
不过标普称，土耳其债务低且大多数为里拉计价，为其在面临经济动荡时提供明显缓冲。
标普调降对该国今明两年国内生产总值(GDP)成长率预估，从3.4%降至2.2%。标普称政策环境不确定性增加，可能对该国经济韧性及长期成长潜力构成压力。
另外两家评级机构惠誉及穆迪给予土耳其的评级分别是BBB-和Baa3，展望均为稳定。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。