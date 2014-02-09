土耳其评等：标普下调评级展望至负面，称经济面临硬着陆风险

路透伊斯坦布尔2月7日 - 标准普尔周五将土耳其评级展望从稳定降至负向，称认为土耳其经济有硬着陆风险，且该国政策环境越来越难以预料。

土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)的执政政府卷入贪腐疑云、里拉大贬、以及通胀上升，在步入今年选举年之际加深对于政经稳定的疑虑。

“土耳其的机构制衡及治理标准，显然已受到预料之外的侵蚀破坏。”标普声明稿称，并点出特别对土耳其央行的独立性感到担忧。

标普将土耳其评级展望降至负面，长期本币及外币评级分别为BBB和BB+。

不过标普称，土耳其债务低且大多数为里拉计价，为其在面临经济动荡时提供明显缓冲。

标普调降对该国今明两年国内生产总值(GDP)成长率预估，从3.4%降至2.2%。标普称政策环境不确定性增加，可能对该国经济韧性及长期成长潜力构成压力。

另外两家评级机构惠誉及穆迪给予土耳其的评级分别是BBB-和Baa3，展望均为稳定。(完)