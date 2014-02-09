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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 07:49 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月10日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

2/11 深 东易日盛 002713 3,121.0119 21.00 38.32 国信证券 2/14

2/11 深 登云股份 002715 2,300 10.16 26.52 新时代证券2/14

2/11 深 岭南园林 002717 2,143 22.32 23.34 中信建投 2/14

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

2/10 沪 晶方科技 5,667.4239 19.16 33.76 国信证券

*2/11 沪 海天味业 7,485 　　51.25 31.90 中信证券

注:1.本表包括新股发行及上市

2.*代表有新增 (完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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