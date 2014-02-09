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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 07:47 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月10日

* 头版头条:

--消息人士透露，有关部委日前下发通知，决定在金融IC卡原有47个应用城市基础上，新增北京、南京、青岛等63个城市，扩大金融IC卡在公共服务领域的应用。

* 其他:

--国家发改委表示，今年将继续深入实施区域发展总体战略，完善并创新区域政策，推动重点地区一体化发展，重点做好首都经济圈发展规划、环渤海地区发展规划纲要、珠江—西江经济带发展规划、长江中游城市群一体化发展规划编制工作等。

--中国科学院大学管理学院课题组发布报告称，可在全国范围内按照不同区域，设立五家专业化债券型基金管理公司，以满足不同区域城镇化建设的融资需求。再通过三家专业化的承销机构，把这五家专业化债券基金管理公司发行的债券进行包销，一部分利用自有资金进行部分债券投资，更多是去寻找其他亟需合适投资产品的境内外合格投资者。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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