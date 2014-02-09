日本数据：1月银行放款余额较上年同期增长2.3%--央行

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京2月10日 - 日本央行周一公布的数据显示，日本主要银行1月放款余额较上年同期增长2.3%。
包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为475.576万亿(兆)日圆(4.65万亿美元)。
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比)：
1月 12月 11月
含信金银行 +2.3 +2.3 +2.2
不含信金银行 +2.5 +2.6 +2.4
浏览完整表格，请点击： (here)(完) (编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。