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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 07:59 BJT

日本数据：1月银行放款余额较上年同期增长2.3%--央行

路透东京2月10日 - 日本央行周一公布的数据显示，日本主要银行1月放款余额较上年同期增长2.3%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为475.576万亿(兆)日圆(4.65万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比)：

1月 12月 11月

含信金银行 +2.3 +2.3 +2.2

不含信金银行 +2.5 +2.6 +2.4

浏览完整表格，请点击： (here)(完) (编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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