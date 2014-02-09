《香港报摘》--经济日报2月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条：
--汇丰 亚太区行政总裁王冬胜接受本报访问时称，预料人民币5年内达可控的自由兑换。
* 其他：
--前商务及经济发展局局长马时亨谈及近年香港与狮城的优势差距缩窄时称，建议政府考虑开征新税种如商品及服务税（GST），这样会有更多空间降低利得税税率，提高本港竞争力。
--消息人士称，中国北车股份 已经向港交所 递交上市申请，计划集资15亿美元，目标于第二季度实现H股上市。
--联合水泥 披露，其控股股东中国健康管理将所持该公司股份中的3.7亿股股份，于2月4日质押予一间金融机构为受益人，作为华融泰资产管理（香港）有限公司发行债券的抵押。
--阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝公布，截至去年底，实名用户已近3亿，其中超过1亿的手机支付用户，过去一年完成支付金额超过9,000亿元人民币，晋身全球最大的移动支付公司。（完）
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。