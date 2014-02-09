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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报2月10日

* 头版头条：

--汇丰 亚太区行政总裁王冬胜接受本报访问时称，预料人民币5年内达可控的自由兑换。

* 其他：

--前商务及经济发展局局长马时亨谈及近年香港与狮城的优势差距缩窄时称，建议政府考虑开征新税种如商品及服务税（GST），这样会有更多空间降低利得税税率，提高本港竞争力。

--消息人士称，中国北车股份 已经向港交所 递交上市申请，计划集资15亿美元，目标于第二季度实现H股上市。

--联合水泥 披露，其控股股东中国健康管理将所持该公司股份中的3.7亿股股份，于2月4日质押予一间金融机构为受益人，作为华融泰资产管理（香港）有限公司发行债券的抵押。

--阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝公布，截至去年底，实名用户已近3亿，其中超过1亿的手机支付用户，过去一年完成支付金额超过9,000亿元人民币，晋身全球最大的移动支付公司。（完）

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