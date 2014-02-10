《全球重要经济事件一览表》--2月10日-2月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)
2月10日(一)
布鲁塞尔/法兰克福/柏林/伦敦/巴黎--路透欧元区2014峰会 (至2月13日)
萨德伯里--加拿大央行副总裁穆雷讲话(1735)。
2月11日(二)
伦敦--Fathom Consulting货币政策论坛。前英国央行货币政策委员会委员朱利亚斯(DeAnne Julius)、吉弗(John Gieve)、森坦斯(Andrew Sentance)将与会(0900)。
法兰克福--欧元集团工作小组主管Thomas Wieser发表演说。(1130)
美国纽华克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在德拉瓦大学主办的一场活动中，就经济前景发表演说(1400)。
美国史丹福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在史丹福经济政策研究所主办的活动，参与“金融稳定之路”讨论(0100)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1500)。
2月12日(三)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉和管理委员会成员柯恩出席“欧洲货币机构20周年”论坛。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在欧美商会和SGH Macro Advisors主办的活动，参与专题讨论“美国和欧元区2014年面对的经济和货币政策挑战”(1335)。
马德里--欧洲央行执委普雷特发表演说。(1110)
德国巴特洪堡--欧洲央行执委科尔发表演说。(1830)
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至2月13日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
2月13日(四)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔参与一个金融市场动态研讨会(0125)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向成员发表年度讲话(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1530)。
2月14日(五)
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话。
2月17日(一)
瑞士Ermatingen--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张若琪)