《全球重要经济事件一览表》--2月10日-2月17日

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向

* 人民币收盘微跌，中间价小幅下行 * 大行适度提供流动性满足客盘购汇需求 * 离岸人民币流动性小幅收紧 * 小长假临近汇价料仍延续区间横盘 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称 ，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且 市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。 他们并指出，五一小长假临近，但客盘实需购汇需求仍不小，大行适度提供美元流动性，确保市场基本稳 定；机构预期趋于一致，且即期波动区间日渐收敛，美元/人民币期权隐含波动率频创新低。 “感觉5月上旬美指的前期跳空缺口要回补一下，然后再跌吧，风险偏好有上升的迹象，最起码5-6月美指 应该没太有上行空间，现在大家就看特朗普的政策能否落地了。”一外资行交易员称。 另一外资行交易员指出，近期市场价和美元走势比较脱钩的，中间价波动反而比较大，...管制略有放松， 之前被延后的购汇需求反而释放出来。 离