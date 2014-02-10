《台湾重要政经日程》--2月10日

===================今日重要政经消息=============================
2/10(一)
--09:00 2014年财经立法高峰会。
--10:00 住商不动产记者会。
--11:00 台湾金控新春记者说明会。
--13:30 台积电 公布1月营收。
--15:00 宏达电 业绩说明会。
--16:00 财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。
--鸿海 公布1月营收。
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2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
--14:00 柜买中心举办台商回台发行宝岛债研讨会。
*2/12(三)
--永丰金控 举行法说会前记者会。
--兆丰金控 举行记者说明会。
*2/14(五)
--12:00 统一企业 新春记者说明会。
2/18(二)
--16:00 主计总处公布2013年第四季GDP统计值，第四季概估值为年增率2.92%。
2/20(四)
--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/24(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。
2/26(三)
--08:30 1月经季节调整失业率，上月为4.12%。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)