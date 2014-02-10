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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 13:13 BJT

日本数据：1月消费者信心指数降至40.5

路透东京2月10日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，1月日本消费者信心恶化。

日本1月消费者信心指数为40.5，低于12月的41.3。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。

指数低于50，代表消费者看法悲观。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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