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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 14:13 BJT

日本数据：1月服务业景气判断指数降至54.7--内阁府

路透东京2月10日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，日本1月服务业景气判断指数降为54.7。

1月服务业景气判断指数从12月的55.7下降。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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