香港经济：财政司司长预告将逐步取消一次性纾困措施　

路透香港2月10日 - 香港财政司司长曾俊华表示，政府过去几年推出的一次性纾困措施属于反经济周期的财政政策，当外围经济渐渐稳定下来，必须逐步取消这些政策；从现时的情况看来，这一天应该很快出现。

曾俊华将于本月26日发表下一年度的财政预算案，他在其个人网志(here)撰文作出以上表述，或为市民对新一份预算案中对政府继续“派糖”的期望降温。

2012/13年度政府录得财政盈余648亿港元，虽然预期2013/14年度的盈余将会减少，但在政府拥有逾7,000亿港元的庞大财政储备下，社会仍期望政府在新一份预算案中会继续提供纾困措施。

曾俊华表示，连续多年的一次性纾困措施令社会对财政预算案的关注，似乎不合比例地集中在一次性纾困措施，较少关心其他恒常和长远的政策。

“我希望大家明白这些一次性措施，是反经济周期的财政政策、外围经济不稳下的防御措施。当外围经济渐渐稳定下来后，我们必须逐步取消这些措施。从现时的情况看来，这一天应该很快出现。”曾俊华说。

自香港于1997年回归以来经历了多次的经济起跌周期，期间更出现了数年的通缩。曾俊华指出，在政府出现财赤时期，政府削减公务员和资助机构人员薪酬福利、医疗、教育开支，调低社会保障援助金，也暂缓推出一些需要大量资源的政策和基建项目。及至2005-06年度香港的公共财政始转亏为盈，结束长达五个财政年度的财赤时期。

他表示，在前三位财政司司长的努力下，他于2007年接任此位时政府财政状况已大为改善，资源充裕，这几年各个政策局可以有足够资源积极落实和推动各项社会建设，弥补财赤时期的滞后。相对特区成立的首十年，这几年的开支也有较快的增长。虽然如此，政府仍按“量入为出”的原则，保持财政穏健。

受到2008年美国次按问题引起环球金融海啸，欧美经济急速衰退，曾俊华称政府实施多方面的措施，防止按揭信贷过度扩张，确保楼市、金融体系和实体经济的稳定，并大力投资基建，创造就业机会。

面对外贸疲弱，政府亦按每一年的经济和财政情况，推出一次性的反周期纾困措施，加强市民消费信心，纾缓通胀压力，稳定就业市场，并达到了预期的短期经济效益。更重要的是，政府没有因为一次性纾困措施，减少投放在利民政策和基建项目的资源。