中国货币市场：回购利率高位整理，节后现金回流助缓逆回购到期压力

路透上海2月10日 - 在春节后现金回流助力下，中国银行间市场周一资金供给较为充裕，唯本周将有巨量逆回购到期等压力仍在，主要回购价格暂时高位整理。

交易员表示，从央行对流动性略显从紧的态度看，不排除央行公开市场本周停止逆回购的可能，因此目前机构心态较为谨慎。

北京一银行交易员称，早上“还是挺好借的，当然(隔夜回购等)价格还是很高。”

他进一步指出，据了解，大型银行等融出七天资金愿意有所增加，显示其对未来资金面信心较为充分。

据统计，本周公开市场将有合计4,500亿元人民币逆回购到期，加上300亿元的国库现金定期存款到期，共计将有4,800亿元资金将被收回。

另一银行交易员则认为，与去年春节后逆回购到期规模相比，本周到期量明显逊色。正常情况下，节后现金回流因素应该可以冲抵公开市场资金流出，因此央行即使本周停止逆回购，回购利率上行空间预计也有限。

在公开市场报送需求方面，一级交易商本周仍可上报七天、14天逆回购；28天正回购和三个月央票需求。

2013年春节后首周，在有8,600亿元逆回购到期未续做的情况下，央行并重启了正回购操作，金额500亿元，从而当周净回笼资金高达9,100亿元。

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.3120 4.1346 +17.74

七天 5.3162 5.2387 +7.75

14天 5.4186 5.4269 -0.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9900 5.4100 -42.00

七天 5.2200 4.8000 +42.00

14天 5.1500 4.9000 +25.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.3100 4.2550 +5.50

七天 5.3000 5.2500 +5.00

14天 5.4100 5.6000 -19.00

Shibor

其中:隔夜 4.3035 4.2500 +5.35

七天 5.2990 5.2500 +4.90

三个月 5.6031 5.6050 -0.19