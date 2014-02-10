港报财经评论：判强势股，看平均线--经济日报2月8日

判强势股，看平均线/ 林瑞芬

上证昨假后复市，微涨0.56%至2,044。不追补外围急跌浪，算有交代，小小助稳投资者信心。抬头终见月，恒指昨反弹213点至21,636；大市成交624亿港元，略增。技术上，恒指于周四出现“身怀六甲”后，昨日回升，成交额也略为增加，暂时显示本周低位近21,197暂喘成短期支持，此位刚巧为去年6月低位19,426点升至12月2日之24,111点的累计升幅的0.618倍下调目标位，如进一步确认企稳，强势蓝筹股回复升势，那启示中期调整寻底浪或结束。若21,200于后市再受考验，给予多400点左右的波幅空间，那20,800左右是中期看好的投资者最后防线，仍然强势此位不宜有失。即市作超卖的反弹，阻力上限近21,800，下周宜突破重上之，后市仍要小心求证市底是否已筑。看期指临尾市又被插，收21,527，低水110点，下周初可否承接昨日反弹之势又是疑问。

美股1月以来的下调是修正调整浪，或是完结长近5年大牛市之关键观察期，再有震荡仍会对投资者心理产生较大影响。美股来讲，去年有坏消息都当好消息，就算有坏消息股市往往照升。但今年来讲，没有了QE量宽的屏障，坏消息就是坏消息，且看近周受经济数据打击便知。美股去年的上升，已预先透支经济回升的因素，故今年更侧重看经济面，经济数据稍有不如意，坏消息之震撼会加剧市况之波动。技术上，涵盖面更大的标普500指标从高位回吐尚见守于自2011年延伸的上升轨，1,650守得住，也见守得住200天线近1,710就不用太心寒了！说回经济数据突然变弱，被指是因为天气因素，若是如此，市场求证不用太长时间，至3月份数据回复正常，就有望消除投资者心中疑虑。

2014年为十八届三中全会后全面深化改革实施第一年，相信中国都有念力一切先求稳，经济失速下滑可能性不大，1月份PMI数据同样有季节性因素成分，故马年虽见股市开局不顺，对回挫后的港股未言绝望。周三引过去数据启示2月份，A股多升市，一来3月两会在即有憧憬。二来，“守住经济底线”，意味央行在流动性危及经济稳定增长时绝不会坐视不理，春节后银行资金面料略为放松。(B05)

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大市后向，须等两会/ 余少文

1月PMI数字反映中国内地经济放缓，相信下周公布的宏观经济数据会继续显示经济弱势，相信要等3月全国人大和政协会议召开和年度业绩出炉，大市后向才有分晓。A股昨日复市，开市一如预期“凶”多，最后先跌后升，总算打破过去6年新春假后首日跌多升少的走势。而国企指数全日亦升107点或1.1%，收报9,645点，成交额113亿港元，超过83%主板H股随大市上升，是近期升市难得一见的比重；至于红筹指数升65点或1.6%，收报4,156点，成交额61亿港元。高阳科技 走高，是意料之外，但股价过去走势异常波动，高追风险大。

而资料显示，股价上市以来，在2.6港元至3港元形成一个大型成交密集区，若然能成功升越3港元及企稳，是有机会挑战2010年阻力位6港元；不过，股价昨日上升，已升至成交密集区底部，小心股价下周更为波动。虽然A股先跌后升，相信调整未结束，惟技术走势现超卖，有反弹空间，能否真正扭转调整格局，还看中国政策出台时间，或在3月全国人大和政协会议召开前后出台，也是中资股3月派发2013年成绩表前。若然中资股业绩好转，再配合中国政策，则大市有力重拾升浪。

只是在政策推出和业绩披露前，大市未来1个月或要继续震荡整固，风高浪急在所难免。至于中国内地宏观经济数据去年12月开始差过预期，今年1月制造业和非制造业PMI都持续放缓，反映中国内地经济过去2个月表现欠佳，下周开始披露的1月宏观经济数据也不要有太大期望。根据彭博预测数字，预期进出口增长会继续回落，PPI跌幅扩大至1.6%，市场关注的通胀可能收窄至8个月来最低的2.4%；但对彭博CPI预测有少少保留，因为过去农历年月份的通胀都会偏高，季节性因素影响。另一令人担心的是，彭博预期货币供应M2或会降至13.3%，新增贷款会增加至1.1万亿人民币，由于货币供应增长一向是前高后低，若然1月M2预测成真，则全年流动性可能会进一步收紧。由于中国会在3月全国人大会议公布今年M2增长目标，因应M2去年未能达标，不排除今年加大收紧货币供应的力度，对于目前缺水的A股而言会是坏消息，中资股也不会好过。(B04)