《台湾新债预测》五年期公债103/4得标利率料在1.085-1.10%

* 标售标的：103/4期五年公债

* 标售时间：周二(11日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：1.085-1.10%

* 高低区间：1.07-1.11%

* 受访机构：10家

路透台北2月10日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(11日)将标售的五年期公债103/4 得标利率将落在1.085-1.10%。

此得标区间落在此期公债发行前交易区间1.072-1.17%的偏下缘。根据路透周一访谈的十家金融机构--包括四家银行、四家证券商及两家票券商，他们预估的大区间则在1.07-1.11%。

以下为交易员观点整理：

* 美国经济前景仍有变数，美债殖利率短线料在2.65%附近徘徊，对台债殖利率影响中性。

* 多空近期交投胶着，投资方追价不甚积极，空方也难以引领走势，1.09-1.10%位置暂为多空共识区。

* 103/4截至上日止空单量142.5亿台币，较此前三期五年券标售前一日的空单均量约117亿台币稍多，但不少交易员称相对400亿的发行总额，空单量仍在可接受范围内，空单回补料不致造成得标利率过度走低。

* 银行端近期交投策略为殖利率弹高少量补券，标债时料下标力道亦持平。

* 前期五年债103/2 截标在1.14%，距本次标售时间不长，国库署利率成本不致有大幅改变，本期料不会不足额发行。

* 中性气氛中带有变数，接下来几个月都没有五年债发行，且前期五年债不足额发行，本期补券需求与投资盘待殖利率走高接手的消极心态拉距。

最新报价：

103/4公债发行前交易殖利率周一收盘走高0.13基点，报1.0933%。

以下为交易商对103/4期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型证券商一 1.07 1.10

大型证券商二 1.08 1.10

大型证券商三 1.08 1.10

大型银行一 1.08 1.10

中型票券商 1.08 1.10

大型票券商 1.09 1.10

外资银行 1.09 1.10

大型银行二 1.09 1.11

大型银行三 1.09 1.11

中型证券商 1.09 1.11

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中值 1.085 1.10 (完)