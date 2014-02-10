港报财经评论：新兴市场失色，反弹难挡淡势--信报2月10日

新兴市场失色，反弹难挡淡势/ 习广思

美股在1月份犹如北美天气打大风雪，2月又会如何？触发美股调整的原因很多，数据派指出，经济增长有放缓迹象，因为1月初公布的非农数据不如理想；揣测派认为，市场趁耶伦上台给个威胁；悲观派却说，环球增长放慢，南美货币大乱，美国迟早受到波及；资金派表示，退休金组合在年初调整股债比例，故出现资金由美股流入美债的情况；乐观派强调，2013年升了这么多，调整10%至20%都不出奇。美股这场调整，各有合理化说法，重要的是，你又有何看法？上周五美国公布1月份非农就业数据，新增职位11.3万个，低过预期，但美股不跌反升。最新失业率跌至6.6%，表面看是有改善，但问题是迫近联储局加息门槛6.5%了，这岂不是预示加息即将来临？

美国劳工市场改善缓慢，新增职位、平均时薪增长幅度低，联储局暂时不可能加快收水步伐，市场估计，联储局下次议息时，有可能调整加息门槛指标，例如把失业率指标再下调。另外，影响联储局收水步伐的因素，更值得注意的是通胀、名义GDP，而就业市场的重要性正减低。如果上周五这份数据没有惊喜，那美股又为何反弹？调整得差不多，自然有反弹，但美股趋势仍未转熊；其次，就算极看好美债的新债王，亦不过是把10年债目标放在2.5%，留意美债是否在此水准跌稳，也就是美股暂时见支持的时候。

投资市场在1月份滴血，从环球资金取向来看，有大量资金流出新兴市场，留意这是整体性的新兴市场抛售，且集中在新兴市场指数工具如ETF；其次，上周有大量资金流出美股，也是集中在指数工具。同时，资金正流入美债市场。投资者如何分析这轮大抛售？CRTCapital的客户调查显示，有36%客户认为主因是新兴市场和环球经济转弱，有24%客户认为是因为联储局再缩减买债，有20%认为是投资者获利，10%认为是美国前景转差，10%认为是美国数据转弱。2014年的开局如此，另一个讯号是，投资者不要太淡定，去年美股一直玩单边，今年未必如此。新兴市场的趋势已形成，未来几年难以扭转。(B01)

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美元应升不升，恐进入跌浪/ 苏子

虽然上周五美国公布的1月份非农业就业人数增幅远低于市场预期，但由于市场相信数据欠佳主要受到1月份严寒天气拖累，未影响美国目前的良好复苏经济步伐，因此市场避险情绪得以明显回落，收市时，VIX指数急挫逾11%；美汇指数明显跌破20天SMA支持；日圆兑主要货币则全面回落，欧罗兑日圆因此明显回升至10天SMA阻力以上，扭转前周的大弱势。

留意市场上有不少投资者认为上述的数据不大可能影响到联储局继续收水的决定，但美元却并未受惠于市场此预期，且出现应升不升的情况；其实早前市场避险情绪大幅上升，美元已出现应升不升的情况；目前此情况再次出现，再加上美汇指数已经跌破20天SMA支持收市，故小心本周早段20天SMA一直未能失而复得的话，美汇指数势必下破100天SMA关键支持，从而令80.00心理关口面对严峻考验。由于美汇指数的走势与欧罗兑美元有高度的相关性，故稍后美汇指数能否顺利破关而下，失守80.00心理关口后继续往下寻底，便不能不看欧罗兑美元的走势。从周线图上看，欧罗兑美元自去年12月中旬开始，便出现梅花间竹的一周升一周跌的异常反覆走势；前周欧罗兑美元以大阴烛低收，但到上周又以大阳烛高收，如此走势可说是陷阱处处!

不过，倘若本周收时市欧罗兑美元可以成功打破近2个月来梅花间竹的反覆局面，并且承接上周的强势，出现高收情况，相信汇价随后将可在市场一片不看好声中出现一个较为显着的上升趋势市，届时与欧罗兑美元有高度相关性的美汇指数，已几可肯定可以顺利下破80.00心理关口及朝着去年10月下旬的79.00低位迈进。如本周美汇指数可以破关而下及低收，留意届时日圆会否跟随其他主要非美元货币上升；如出现此情况，将反映美元整体走势已进入弱势跌浪里，即切忌入市博反弹。短线而言，倘若美元兑日圆升不破1月底的102.93日圆高位收市，配合美汇指数显着下跌，料日圆将会跟从其他非美元货币走高。(B07)