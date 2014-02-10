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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 10:08 BJT

《焦点》日本2013年录得最小的经常帐盈余，日圆贬值推高能源进口成本

由于多年来为振兴低迷经济而采取的财政刺激措施，以及快速老龄化的人口带来的社会福利成本不断高涨，导致日本公共债务高达创纪录的1,000万亿(兆)日圆(10万亿美元)。

偿债成本增加，迫使安倍晋三今年4月起按计划分两步上调消费税，这被视为改善财政状况迈出的必要第一步。

由于消费者在消费税上调前抢先消费，日本经济的繁荣有望持续到3月，而且很多分析师同意日本央行关于消费税上调只是短痛的观点。

不过，出口疲软可能意味着经济反弹将比部分分析师预期来得更慢。(完) (编译 杜明霞/李婷仪/石冠兰/朱晓军；审校 张涛/张若琪)
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